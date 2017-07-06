Оплачивать «коммуналку» жители Нижневартовска смогут не выходя из дома: «Дополнительных затрат не будет»

В Нижневартовске продолжается работа по созданию расчетно-информационного центра – структура, которая заберет функции у управляющих компаний по начислению и приему платежей за услуги ЖКХ. Новую схему расчетов за ЖКУ начнут применять с июля. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания главы города Василия Тихонова с представителями жилищно-коммунальной сферы и руководителями РИЦ.

Квартплата, электричество, газ, вода, тепло, капитальный ремонт, домофон - в настоящее время эти услуги жильцы оплачивают в банках или помещениях ЖЭУ. Вскоре все платежи будут приниматься в одном месте. В настоящее время ведется поиск оптимального помещения, удобного для жителей. Задача НРИЦ - обеспечить доставку в течение пяти дней платежного документа в каждую квартиру и предоставить возможность оплатить «коммуналку» в любом месте, не привязываясь к помещениям ЖЭУ. Это автоматически избавит жильцов от различных неудобств, связанных с оплатой услуг ЖКХ, например, не будет необходимости стоять за квитанцией в очереди ЖЭУ.

«На первом этапе начисления за коммунальные и жилищные услуги продолжит производить управляющая компания. С момента перехода этой функции в РИЦ, эта функция у управляющий компаний исчезнет, соответственно и персонал в ЖЭУ не будет того персонала, которые сейчас производит начисления. Скажу сразу, что с появлением РИЦ, дешевле жилищно-коммунальные услуги не станут, но и дополнительным рублем его содержание не ляжет на плечи собственников жилья», - рассказал заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Благодаря новым технологиям вартовчане в ближайшее время смогут и вовсе совершать платежи не выходя из дома через Интернет. Для этого каждый собственник или квартиросъемщик получит доступ в «Личный кабинет», где будет отображаться вся информация по своему лицевому счету. Здесь можно будет внести показания приборов учета, сформировать платежный документ и даже оплатить услуги ЖКХ через электронную платежную систему, ознакомиться с задолженностью, посмотреть историю платежей. В дальнейшем онлайн-платформу РИЦ планируют соединить с услугами Многофункционального центра.

Напомним, открыть расчетно-информационный центр поручил глава Нижневартовска Василий Тихонов. Это одно из управленческих решений, призванных изменить подход к оказанию услуг ЖКХ и модернизировать систему в целом.