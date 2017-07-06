Авиакомпания Nordwind будет перевозить вартовчан в Сочи на новом самолете Boeing 737-800

Авиакомпания Nordwind пополнила флот двумя новыми самолетами Boeing 737-800 Next Generation. Лайнеры окрашены в соответствии с новым фирменным стилем авиакомпании в красно-белую ливрею. Перевозчик планирует доставлять на них в том числе и путешественников, отправляющихся из Нижневартовска в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе «Базэл Аэро» (управляющая компания воздушных портов в Краснодарском крае).

Воздушные судна имеют возраст 2 года, выполнены в одноклассной компоновке салона, рассчитанной на комфортное размещение 189 человек. Новейшее дополнение к удобству пассажиров – передовая модель интерьера Sky Interior, которая специально разрабатывалась для широкофюзеляжных самолетов семейства Boeing 777. Светодиодная система настроек освещения помогает легче переносить смену часовых поясов, а новый дизайн потолочных вращающихся багажных полок, примененный впервые на узкофюзеляжном самолёте Boeing, добавляет дополнительного пространства пассажирам.

Как сообщили в авиакомпании, в салоне установлена система развлечений на борту Passenger entertainment system. Лайнеры оснащены эффективными двигателями CFM International CFM56, высокопроизводительной керамической тормозной системой, а также новыми законцовками крыльев типа Winglets. Указанные особенности значительно сокращают расход топлива, что позволяет выполнять трансконтинентальные рейсы и снижают стоимость перелета.

Добавим, Boeing 737 является самым массовым пассажирским реактивным самолетом, в парке авиакомпании их количество достигло 6 единиц.