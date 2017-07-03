Жителей Нижневартовска приглашают заняться спортом на свежем воздухе

В Нижневартовске продолжаются занятия на свежем воздухе. Так, 7 июля в 18:00 вартовчан ждут на многофункциональной площадке физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» (район Комсомольского озера). Здесь состоится занятие для мам с детьми от 10 месяцев до 2-х лет.

Кроме того, жителей Нижневартовска приглашают на бесплатные занятия по системе физической подготовки «Кроссфит». Тренировки на свежем воздухе будут проходят с 26 июня и до конца лета по понедельникам, средам и пятницам с 18 до 20 часов и в субботу с 11 до 12 часов на Комсомольском озере.

Также по будням все желающие могут принять участие в бесплатных тренировках, которые проводятся на площадке СОК «Олимпия». Начало в 19 часов.

Мероприятие организовано администрацией города Нижневартовска совместно с общественной некоммерческой организацией «Фонд поддержки спорта «Здоровая нация».