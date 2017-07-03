Самолет S7 произвел экстренную посадку в Нижневартовске: на борту пассажиру стало плохо

В международном аэропорту Нижневартовска 1 июля экстренную посадку произвел самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из московского «Домодедово» в Якутск. Через час после взлета одному из пассажиров стало плохо. Спустя еще два часа командир воздушного судна принял решение произвести посадку в ближайшем населенном пункте.

В аэропорту Нижневартовска лайнер уже ждала бригада врачей скорой помощи, которая госпитализирована пассажира в одну из городских больниц, а самолет продолжил движение по маршруту. По данным сервиса Flightradar24, в воздух вновь лайнер поднялся в 23 часа 49 минут. В пункт назначения путешественники прибыли с опозданием на три часа.