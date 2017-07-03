«Террористы» в Нижневартовске захватили заложников и требовали вернуть Украине полуостров Крым

В Нижневартовске на минувшей неделе состоялись крупные антитеррористические учения. Объектом для их проведения стали водоочистные сооружения, расположенные в черте города и обеспечивающие ресурсом практически весь Нижневартовск.

«В командно-штабной тренировке было задействовано 16 представителей правоохранительных органов, а также других ведомств и служб, дислоцируемых на территории муниципального образования, — пояснили специалисты оперативной группы в МО «г. Нижневартовск». — Сотрудниками, входящими в состав сил оперативной группы отработаны действия по пресечению возможных терактов на объекте промышленности, ликвидации и минимизации возможных негативных последствий теракта. Проверены практические навыки оперативной группы в управлении силами и средствами, организации и проведения первоочередных мероприятий при угрозе и совершения теракта на объекте промышленности».

По замыслу учений, рано утром неизвестные лица проникли на территорию ВОС №2 и захватили в качестве заложников сотрудников данной организации. Предполагаемые преступники выдвинули требования: вернуть Украине полуостров Крым и вывести оттуда войска РФ. По указанию руководителя оперативной группы, на территории г. Нижневартовск был введен специальный план. Членами оперативной группы внесены предложения в проект решения на проведение первоочередных мер. На основании решения руководителя ОГ силы и средства выдвинулись в район проведения первоочередных мер. Условные террористы были задержаны.

По оценке руководства оперативной группы в МО «г. Нижневартовск» правоохранительные органы, а также другие ведомства и службы, дислоцируемые на территории города, сработали на «удовлетворительно».