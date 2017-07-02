Вартовчан приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

7 июля в 18 часов в Нижневартовске на многофункциональной площадке физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» (район Комсомольского озера) состоится занятие для мам с детьми от 10 месяцев до 2 лет.
Кроме того, вартовчан приглашают на бесплатные занятия по системе физической подготовки «Кроссфит». Тренировки на свежем воздухе будут проходить до конца лета по понедельникам, средам и пятницам с 18 до 20 часов и в субботу с 11 до 12 часов на Комсомольском озере.
Также по будням все желающие могут принять участие в бесплатных тренировках, которые проводятся на площадке СОК «Олимпия». Начало в 19 часов.
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