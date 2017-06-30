Московская буря внесла коррективы в работу аэропортов Югры

Из-за непогоды в Москве начались задержки вылетов рейсов в города страны. в Домодедово были отменены два рейса, еще 13 – задержаны, а в Шереметьево отложены девять вылетов.

По данным он-лайн табло аэропорта Домодедов с опозданием на полчаса вылетел рейс авиакомпании «Ямал» в Нижневартовск. Вместо запланированных 11 часов 20 минут (мск) лайнер отправился только в 11 часов 50 минут. По данным СИА-Пресс, сейчас самолет находится в воздухе, однако в аэропорту столицы Самотлора предполагают, что пассажирское судно прибыл с опозданием на десять минут.

Пассажирам, направляющимся в Москву, а также встречающих путешественников из столицы, рекомендуется заранее уточнять данные о необходимом рейсе.