На крупном предприятии Нижневартовска произошел пожар // ФОТО

В Нижневартовске накануне произошел крупный пожар на одном из городских транспортных предприятий. Работать огнеборцам пришлось внутри бокса с техникой ОАО «НЗРА».

«На момент прибытия подразделений 5 ОФПС на втором этаже в подсобном помещении наблюдалось сильное задымление и густой черный дым. В результате пожара в подсобном помещении уничтожена мебель, шкаф с электрооборудованием, помещение закопчено. В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 14 человек личного состава», — сообщили в 5 ОФПС.

Предположительная причина – недостаток конструкции и неисправность электрооборудования. Никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка.

Всего с начала года в Нижневартовске зарегистрировано 112 пожаров: 73 пожара в жилом секторе, из них 40 — в садово-огороднических товариществах. На пожарах погибло 6 человек. Травмы получили 9 вартовчан. Пожарными спасено 13 человек.