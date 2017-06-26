Вартовчанин стал первым в истории России чемпионом мира по тхэквондо среди мужчин

Воспитанник нижневартовской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Максим Храмцов сегодня стал чемпионом мира по тхэквондо (ВТФ) в весовой категории 74 кг. Представитель Югры в городе Муджу (Южная Корея) завоевал первую награду высшей пробы в истории российского мужского тхэквондо на чемпионатах мира.

«Спортсмена, его тренера и всех жителей Нижневартовска поздравляю с этим ярким событием всей России. Выражает уверенность, что копилка российского спорта благодаря нижневартовским спортсменам пополнится еще не раз», - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

Как сообщили в мэрии столицы Самотлора, всего в международных соревнованиях в Южной Корее приняли участие более 1000 спортсменов из 170 стран. Максим Храмцов победил в финальном поединке Никиту Рафаловича из Узбекистана (6:3).