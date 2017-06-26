Зампрокурора ХМАО едет в Нижневартовск

В Нижневартовск с рабочим визитом прибудет заместитель прокурора Югры Владислав Викторович Московских. В его планах – провести встречу с населением и ответить на интересующие вартовчан вопросы.
Как сообщили в прокуратуре Нижневартовска, прием горожан состоится завтра, 27 июня, с 11.00 до 12.30 по адресу: улица Мусы Джалиля, 14, кабинет № 207.
Добавим, что такие встречи Владислав Московских в Нижневартовске проводит уже не в первый раз.
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