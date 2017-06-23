В Нижневартовске ГИБДД проведет антиалкогольный рейд

Сегодня Госавтоинспекторы Нижневартовска проведут масштабный антиалкогольный рейд. Такие мероприятия уже стали традиционными для пятниц. Как показывает практика, не все вартовчане после застолья в конце рабочей недели соблюдают Правила дорожного движения и позволяют себе сесть за руль. С начала года, как сообщили СИА-Пресс в ГИБДД, было выявлено более 350 водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Кстати, представители УМВД России по г. Нижневартовску напомнили и о том, что существует ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. По соответствующей статье уже привлечены к ответственности 17 человек (они находились в наркотическом опьянении).



По словам полицейских, в городе продолжают регистрировать водителей, которые отказываются проходить проверку на наркотическое опьянение, предполагая, что это поможет им уйти от постановки на учет у врача-нарколога и дальнейшего административного надзора. Однако вместе с лишением права на управление транспортным средством, наложением штрафа, сотрудники полиции с этого года могут привлекать к ответственности лишь за сам факт отказа от проверки. Уже два гражданина привлечены к ответственности по данной статье.



Как отметил глава города Василий Тихонов, наряду с усилением мер со стороны правоохранительных органов необходимо активизировать работу и больше рассказывать водителям, чем грозит отказ от медицинского освидетельствования.