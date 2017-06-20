В Нижневартовске на День молодежи преподаст мастер-класс хореограф-постановщик шоу «Танцы на ТНТ» и выступит группа «Пицца»

Нижневартовск в предстоящие выходные будет с размахом праздновать День молодежи. В городе запланировано провести сразу несколько масштабных мероприятий, участниками которых станут не только жители муниципалитета, но и гости из городов Югры.

24 июня на базе «Славянское подворье» (11-й километр автодороги Нижневартовск – Излучинск) состоятся экстремальные соревнования «Забег чемпионов». Это масштабная полоса препятствий, веревочный курс, грязь, барьеры, насыпи, бастионы, ямы через которые предстоит пройти его участникам. Заявки на соревнования уже подали 26 команд из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Мегиона, Излучинска. В этот же день в 12 часов на Комсомольском озере состоится чемпионат по автозвуку.

25 июня жителей и гостей города приглашают на набережную Оби. С 14 до 22 часов здесь будут работать восемь тематических площадок: «Арена отдых», «Арена спорт», «Арена техно», «Арена центр», «Арена творчество», «Арена дети», «Арена экстрим», «Арена танцы», а также точки продажи питания и проката велосипедов, площадка с воздушными шарами, авто и мотовыставка. В развлекательной программе праздника запланированы: пенная вечеринка, бампербол, игра фрисби (летающая тарелка), соревнования по экстремальным видам спорта, желающие смогут сдать нормы ГТО. На празднике будет организован бесплатный мастер-класс. Вартовчане смогут научиться танцевать с хореографом-постановщиком шоу «Танцы на ТНТ» и «Танцуй на Первом» Евгением Кевлером. Завершится День молодежи, как сообщили в управлении по информационной политике администрации Нижневартовска, выступлением группы «Пицца».

Главные организаторы празднования Дня российской молодежи - администрация города Нижневартовска, региональная молодежная общественная организация «Молодежная инициатива» и МБУ «Дворец искусств». Праздник состоится в рамках реализации благотворительной программы «Формула хороших дел» компании ПАО «Сибур Холдинг».