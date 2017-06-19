Один из городов Югры вошел в тройку самых безопасных городов России

Нижневартовск уже второй год подряд остается одним из лидеров рейтинга самых безопасных городов России. ТОР-лист составлен экспертами портала по результатам опроса 258,441 тыс. респондентов из разных городов со всей страны. Им предлагалось оценить высказывание «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале.

В 2017 году столица Самотлора в рейтинге замкнула тройку лидеров, пропустив вперед Сочи и Грозный. Согласно мнению местных жителей, наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов России стал город Шахты в Ростовской области.

В рейтинг безопасных городов страны вошел также и Сургут. Самый крупнейший муниципалитет Югры занял четвертое место.