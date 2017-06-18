В Нижневартовске строительство больницы, которое регулярно вызывает нарекания депутатов Тюменской областной Думы, идет по графику

В Нижневартовске возведение больницы, которая станет крупнейшим учреждением на востоке Югры, ведется по графику. В этом убедился заместитель главы города по строительству Виктор Ситиников во время рабочего совещания. В настоящее время работы по возведению второй очереди объекта выполняются по графику.

Ко 2-й очереди строительства относятся блоки «В» и «Г», инфекционное отделение, центр утилизации медицинских отходов и гараж. В первых двух блоках завершается устройство фундамента, установка железобетонных свай, укладка дренажных труб. В помещении котельной закончена сборка дымовых труб. Завершены работы по установке наружных сетей водоснабжения и канализации. Как рассказали на рабочей встрече, на объекте планируют увеличить численность специалистов. Это позволит быстрее и качественнее вести строительно-монтажные работы.

«Вартовчане не могут полноценно наблюдать за ходом строительства, потому что процесс закрывает от взора горожан главный корпус здания (1-я очередь строительства). Тем не менее представитель компании уверяет, что уже осенью жители Нижневартовска увидят качественные внешние изменения объекта», - отметил технический директор фирмы-подрядчика ООО «Версо-Монолит» (г. Ханты-Мансийск) Эмиль Джаббаров.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Самотлора, что касается блока «А» и завершения первой очереди строительства больницы, то, как пояснил Виктор Ситников, в настоящее время прошел конкурс на выполнение корректировки проекта, результаты которого будут известны в конце июня. Проект будет отдан на экспертизу в октябре, а возобновление строительства намечено на март 2018 года. Это произойдет после проведения всех процедур и определения подрядчиков. Завершение строительства планируют в октябре 2019 года. Полная сдача в эксплуатацию всего больничного комплекса ожидается в 2020 году.

Напомним, строительство больницы началось в 2008 году и ведется в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество». Возведение медучреждения не раз вызывало нарекания со стороны депутатов Тюменской областной Думы.

«Это нонсенс в российской практике, строить объект вот уже десять лет, каждый раз увеличивая стоимость, затягивая сроки. — возмущался ранее парламентарий Артем Зайцев. — Подрядчик ООО «Версо-Монолит» сперва срывает сроки строительства объекта, а потом выигрывает государственный контракт и, при попустительстве властей Ханты-Мансийского автономного округа, продолжает строить. Прокуратура в этом ничего не находит. После наших сигналов министр здравоохранения РФ обратилась в адрес губернатора Тюменской области, с просьбой взять на личный контроль строительство нижневартовской больницы».