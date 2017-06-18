16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7408   EUR  64,4561  

В Нижневартовске строительство больницы, которое регулярно вызывает нарекания депутатов Тюменской областной Думы, идет по графику

В Нижневартовске возведение больницы, которая станет крупнейшим учреждением на востоке Югры, ведется по графику. В этом убедился заместитель главы города по строительству Виктор Ситиников во время рабочего совещания. В настоящее время работы по возведению второй очереди объекта выполняются по графику.

Ко 2-й очереди строительства относятся блоки «В» и «Г», инфекционное отделение, центр утилизации медицинских отходов и гараж. В первых двух блоках завершается устройство фундамента, установка железобетонных свай, укладка дренажных труб. В помещении котельной закончена сборка дымовых труб. Завершены работы по установке наружных сетей водоснабжения и канализации. Как рассказали на рабочей встрече, на объекте планируют увеличить численность специалистов. Это позволит быстрее и качественнее вести строительно-монтажные работы.

«Вартовчане не могут полноценно наблюдать за ходом строительства, потому что процесс закрывает от взора горожан главный корпус здания (1-я очередь строительства). Тем не менее представитель компании уверяет, что уже осенью жители Нижневартовска увидят качественные внешние изменения объекта», - отметил технический директор фирмы-подрядчика ООО «Версо-Монолит» (г. Ханты-Мансийск) Эмиль Джаббаров.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Самотлора, что касается блока «А» и завершения первой очереди строительства больницы, то, как пояснил Виктор Ситников, в настоящее время прошел конкурс на выполнение корректировки проекта, результаты которого будут известны в конце июня. Проект будет отдан на экспертизу в октябре, а возобновление строительства намечено на март 2018 года. Это произойдет после проведения всех процедур и определения подрядчиков. Завершение строительства планируют в октябре 2019 года. Полная сдача в эксплуатацию всего больничного комплекса ожидается в 2020 году.

Напомним, строительство больницы началось в 2008 году и ведется в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество». Возведение медучреждения не раз вызывало нарекания со стороны депутатов Тюменской областной Думы.

«Это нонсенс в российской практике, строить объект вот уже десять лет, каждый раз увеличивая стоимость, затягивая сроки. — возмущался ранее парламентарий Артем Зайцев. — Подрядчик ООО «Версо-Монолит» сперва срывает сроки строительства объекта, а потом выигрывает государственный контракт и, при попустительстве властей Ханты-Мансийского автономного округа, продолжает строить. Прокуратура в этом ничего не находит. После наших сигналов министр здравоохранения РФ обратилась в адрес губернатора Тюменской области, с просьбой взять на личный контроль строительство нижневартовской больницы».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

18 июня в 20:27, просмотров: 176, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Жизнь научила» Владимир Путин на прямой линии получил целых две жалобы из Югры

«Жизнь научила» Владимир Путин на прямой линии получил целых две жалобы из Югры
Но на губернаторе это никак не отразится
Редакция СИА-ПРЕСС 18 июня в 21:03
1318 0
​Османкина вместо Пелевина? // ИНФОГРАФИКА

​Османкина вместо Пелевина? // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru уверены в защищенности замглавы Сургута от скандалов
Андрей Луговой 18 июня в 11:14
439 0
​«Городскую проблему подали с юмором, потому что так эффективнее привлекается внимание»

​«Городскую проблему подали с юмором, потому что так эффективнее привлекается внимание»
Создатели клипа о дороге в сургутском дворе Антон Хралович и Александр Заппа рассказали «НГ» о процессе съемок и отклике на видео от горожан и власти
Лилия Сулейманова 17 июня в 12:20
564 2
​Дайте больше зарплаты! // ИНФОГРАФИКА

​Дайте больше зарплаты! // ИНФОГРАФИКА
Большинство аудитории siapress.ru отказалось считать свой доход оптимальным
Андрей Луговой 17 июня в 11:13
447 0
​Наш футбол без не наших игроков // ИНФОГРАФИКА

​Наш футбол без не наших игроков // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru поддержали идею отказаться от иностранных игроков в российских командах
Андрей Луговой 16 июня в 09:33
459 0
Жизнь или существование? // ФОТО

Жизнь или существование? // ФОТО
Окна не закрываются - разбиты, зимой спала в шубе,одеяла нет, обнимала Мальвинку – так теплее. Тяжело мне было, плохо, но я выжила. Выжила.
Лилия Сулейманова 15 июня в 17:02
1753 2
​На своих двоих (или четверых) // ИНФОГРАФИКА

​На своих двоих (или четверых) // ИНФОГРАФИКА
Треть читателей siapress.ru не пользуется общественным транспортом
Андрей Луговой 15 июня в 12:16
480 0
В интересах молодежи

В интересах молодежи
13 июня состоялось заседание Общего собрания Молодежного парламента при Думе Сургутского района VI созыва
Надежда Тютюнник, пресс-секретарь Молодежного парламента​ 15 июня в 09:54
527 0
​Из лабрадора можно вырастить монстра, а из питбуля — милейшего компаньона…

​Из лабрадора можно вырастить монстра, а из питбуля — милейшего компаньона…
В ответ на созданный список опасных собак
Александра Дымза, руководитель ОД «Дай лапу» 14 июня в 16:40
914 5
​Болгарскому царю Симеону исполняется 80 лет

​Болгарскому царю Симеону исполняется 80 лет
Занимательная история от читателя siapress.ru
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 14 июня в 15:34
826 3
​Леся Ганеева: «Мы хотели показать людям, что мы сами становимся причиной страданий животных»

​Леся Ганеева: «Мы хотели показать людям, что мы сами становимся причиной страданий животных»
Второй год подряд в Сургуте проходит конкурс творческих работ «Про усы и хвосты», разработанный студентами Сургутского государственного университета.
Надежда Макаренко 14 июня в 12:21
729 0
В ближайшие пять лет будет открыт миллион индивидуальных инвестиционных счетов // АУДИО, ТЕКСТ

В ближайшие пять лет будет открыт миллион индивидуальных инвестиционных счетов // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 14 июня в 12:07
580 0
​Спокойствие, только спокойствие // ИНФОГРАФИКА

​Спокойствие, только спокойствие // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru предпочитают не испытывать предубежденности к разным людям
Андрей Луговой 14 июня в 10:45
563 0
​Жители 27 и 28 микрорайонов Сургута зовут соседей совместно спасти погибающий сквер у ТЦ «Весна»

​Жители 27 и 28 микрорайонов Сургута зовут соседей совместно спасти погибающий сквер у ТЦ «Весна»
17 июня в 11:00 жители 27-го микрорайона в инициативном порядке организуют акцию, призванную привлечь внимание к проблемам благоустройства в Восточном жилом районе.
Инициативная группа жителей микрорайонов №27 и 28 14 июня в 10:40
933 4
«Рассчитывали на большее, но и этим цифрам рады...»

«Рассчитывали на большее, но и этим цифрам рады...»
Организаторы антикоррупционного митинга в Сургуте прокомментировали результаты
Редакция СИА-ПРЕСС 13 июня в 11:21
2650 35
​Руслан Пиляй: «Когда в парке появятся новые аттракционы, зависит от нынешнего летнего сезона»

​Руслан Пиляй: «Когда в парке появятся новые аттракционы, зависит от нынешнего летнего сезона»
Руководитель парка аттракционов — о планах на сезон и новостях
Лилия Сулейманова 13 июня в 10:12
665 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика