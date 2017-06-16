​В одном из новых районов Нижневартовска в рамках концессии могут построить дорогу

В Нижневартовске обсуждается вопрос о строительстве в рамках концессионного соглашения новой дороги. Она возможно появится на улице Осенней (вблизи квартала «Европейский», в старой части города). Об этом говорили во время рабочей встречи главы столицы Самотлора Василия Тихонова с руководителями строительных организаций.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, мэр города поручил службам администрации оперативно проработать возможные варианты сотрудничества, так как в данном районе строительная компания активно возводит многоквартирные дома. Только в этом году здесь планируется сдать три дома (общая площадь жилья составит более 10 тыс. кв. м).

Добавим, как сообщал siapress.ru ранее, в городе активно осваиваются территории на востоке города. В управлении архитектуры и градостроительства администрации города готовятся новые проекты планировок для формирования перспективных кварталов.