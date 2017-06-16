​Житель Нижневартовска умудрился 6 лет ездить по фальшивым водительским права: подделку обнаружили в другом регионе

В Увате осужден 31-летний водитель из Нижневартовска, который 6 лет ездил по фальшивому водительскому удостоверению. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина заочно обучался в Тюмени в одном из высших учебных заведений. Во время сессии в феврале 2010 года он за 25 тыс. рублей купил водительские права и с 2011 года стал ими пользоваться.

«30 апреля 2017 года мужчина на автомобиле Лада Приора поехал из г. Нижневартовска в г. Тюмень, чтобы продать машину. На 372 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящей по территории Уватского района, машину остановили сотрудники ГИББД. Предъявленное водителем водительское удостоверение вызвало подозрение», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Полицейские по базе данных выяснили, что мужчина официально права не получал, а используемое им удостоверение является поддельным. Уголовное дело по данному факту рассматривалось мировым судьей Уватского судебного района. Мужчине вынесен приговор и назначено наказание в виде штрафа. В казну государства вартовчанин должен будет перечислить 30 тыс. рублей.