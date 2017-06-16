​Глава Нижневартовска поручил своим заместителям синхронизировать работу строителей

Глава Нижневартовска поручил своим заместителям синхронизировать работу строительных компаний: не только тех, кто возводит жилье, но и тех, кто занят инженерными коммуникациями.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Нижневартовска, Василий Тихонов считает недопустимой ситуацию, при которой многоэтажные дома не могут ввести в эксплуатацию и заселить новоселов из-за отсутствия подключения к тепло или водосетям.

Фото: www.n-vartovsk.ru

С начала года на территории муниципалитета введено более 70 тыс. кв. м жилья или 1162 квартир. Вопрос дальнейшего развития Нижневартовска глава города Василий Тихонов обсудил с руководителями строительных компаний во время рабочего совещания. Сейчас активно осваиваются территории на востоке города. В управлении архитектуры и градостроительства администрации города готовятся новые проекты планировок для формирования перспективных кварталов.