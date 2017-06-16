​ГИБДД Нижневартовска назвала дни и время, когда чаще всего сбивают людей

В Нижневартовске госавинспекторы проанализировали статистику аварийности за весь прошлый год. В результате исследования они пришли к выводу, что самыми сложными днями являются понедельник и среда. В эти дни происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Водителям следует предельно внимательными с 14 до 15 часов, а также с 17 до 22 часов – самое аварийное время.

«По итогам 12 месяцев 2016 года на территории города Нижневартовска зарегистрировано 124 ДТП с участием пешеходов, в которых 8 человек погибло и 127 получили ранения разной степени тяжести. Из 124 происшествий по вине водителей произошло 105 ДТП», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

По данным Госавтоинспекторов, из общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 74 ДТП совершены на пешеходных переходах.

В целях снижения аварийности, а так же профилактики аварийности на загородных автодорогах и на территории города Нижневартовска по 20 июня 2017 года проводиться профилактическое мероприятие «Трассы без ДТП».