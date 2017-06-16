​В Нижневартовске с автохамами поможет бороться народная дружина

В Нижневартовске члены автоклубов «Параллель-61» и «Драйв-2» вышли с инициативой создать народную дружину, которая окажет помощь сотрудникам ГИБДД в борьбе с нарушителями Правил дорожного движения. Первая встреча инспекторов и автолюбителей уже состоялась.

«Члены автоклубов предложили использовать видеозаписи регистраторов, установленных у них в автомобилях, для привлечения нарушителей к административной ответственности. Вопрос интересный и будет прорабатываться», - сообщил корреспонденту siapress.ru старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

Во время первой встречи обсудили вопрос взаимодействия. Инициаторы уверены, что совместная работа послужит хорошим стимулом для соблюдения Правил дорожного движения среди жителей города и будет направлена на благо югорчан.

Также присутствующие в ходе встречи сотрудники нижневартовской Госавтоинспекции провели правовой ликбез с представителями автоклубов. Участники обществ познакомились с изменениями конструкций транспортных средств, изучили административное регулирование и порядок внесения изменений в регистрационные документы.