​Семье из Нижневартовска, пострадавшей в Крыму в автоаварии, власти окажут помощь

Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил своему заместителю, директору департамента ЖКХ Максиму Коротаеву оказать всю необходимую помощь жителям города, пострадавшим в результате столкновения туристического автобуса и грузового автомобиля «ГАЗель» в Республике Крым.

В туристическом автобусе находилась семья из Нижневартовска (4 человека). В Ялтинской городской больнице до сих пор остается женщина, которую госпитализировали с серьезными переломами.

«Во время разговора по телефону глава семьи сообщил, что дети в аварии серьезно не пострадали. Их отправят на отдых к родственникам, а супруга в ближайшие две-три недели проведет в больнице. Ей оказывается вся необходимая помощь и дополнительная на данный момент не требуется», - цитирует Максима Коротаева пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ подчеркнул, что до возвращения семьи в город он будет оставаться с ними на связи. При необходимости транспортировки пострадавшей в Югру, привлекут сотрудников нижневартовского авиапредприятия.

Как сообщал siapress.ru ранее, ДТП произошло в понедельник, 12 июня. В автобусе «Эталон» находились 27 человек, среди которых было пять детей. По предварительным данным, причиной аварии стали неисправные тормоза у грузовика. Как рассказал водитель «ГАЗели», он перевозил концертное оборудование и врезался в передвигавшийся впереди него автобус.