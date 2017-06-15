​Строительная фирма из Сургута заморозила строительство дома в Нижневартовске

Вопрос дальнейшего развития Нижневартовска глава города Василий Тихонов обсудил с руководителями строительных компаний во время рабочего совещания. Сейчас активно осваиваются территории на востоке города. В управлении архитектуры и градостроительства администрации города готовятся новые проекты планировок для формирования перспективных кварталов.

Не оставил Василий Тихонов без внимания и остановившиеся стройки, сообщили в пресс-службе местной администрации. Например, в микрорайоне №21.2 фирма «ГарантСтройМонтаж» (г.Сургут) возвела каркас многоэтажного дома и на этом работы заморозили.

«25 декабря этого года у компании заканчивается срок аренды земельного участка, предоставленного на 10 лет. Поручаю соответствующим службам администрации города использовать все возможности, чтобы не продлевать договор аренды с данной компанией и изъять земельный участок. К нему уже проявляют интерес другие строительные компании, которые готовы закончить работы в данном районе», - заявил Василий Тихонов.