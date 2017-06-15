​Вартовчанин из-за обиды на местное предприятие решил его «заминировать»

В Нижневартовске накануне в пять часов утра 29-летний житель города позвонил в дежурную часть местного УМВД России и поставил условие: если полицейские немедленно не подъедут по адресу, который он сейчас назовет, то он взорвет всех.

В экстренном порядке на вызов направились оперативные службы Управления. Наружным нарядом полиции был задержан житель города, подозреваемый в совершении ложного звонка об акте терроризма.

«Как пояснил мужчина, у него произошел конфликт с работниками одной из организаций города, в результате чего гражданин решил им отомстить. Тем не менее, на месте происшествия были проведены все необходимые действия – эвакуированы работники заведения, помещение проверено кинологами со специально обученной собакой, изъяты следы пальцев рук, а также сотовый телефон с которого звонил задержанный. К счастью, никаких подозрительных предметов обнаружено не было», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.