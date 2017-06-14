​«Нижневартовскавиа» застрахует 11 вертолетов

Компания Правительства Югры «Нижневартовскавиа» застрахует 11 своих вертолетов до конца этого года. На эти цели будет направлено примерно 1 млн. 200 тыс. рублей. Как сообщает «Агентство страховых новостей АСН», предполагаемым партнером станет «Росгосстрах».

Фото: www.nvavia.ru

Страховыми рисками являются гибель, пропажа без вести или повреждение воздушного судна. Полис действует как в период полета, так во время руления и стоянки вертолетов. Помимо победителя в запросе предложений участвовали ВСК и «СОГАЗ».

В 2013 году страховой случай был зафиксирован. Авиапредприятие из Нижневартовска получило около одного миллиона долларов в виде компенсации за сбитый вертолет МИ-8 в Южном Судане. Расследование уголовного дела по данному факту, как сообщал siapress.ru ранее, приостановлено.

Добавим, что АО «Нижневартовскавиа» оказывает вертолетные услуги и выполняет авиационные работы в России и по всему миру. Принадлежащий авиакомпании аэропорт входит в число 30 крупнейших в России по объему пассажиропотока.