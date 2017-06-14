​В Нижневартовске на воду спустили «Лину» // ВИДЕО

В Нижневартовске сотрудники местного управления по делам ГО и ЧС спустили на воду спасательное судно «Лина». Катер находится в постоянной готовности прибыть к месту чрезвычайных ситуаций для оказания помощи гражданам города Нижневартовска и городским службам. Во время фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» судно задействовали для обеспечения безопасности граждан, осуществляя рейды вдоль городской набережной. Как рассказал начальник аварийно-спасательной службы МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Андрей Фокин, также катер будет задействован в случае ухудшения пожарной обстановки.

«Он может перевезти, например, на остров Чехломей, мобильные пожарные группы до 15 человек. Катер позволяет повысить нам эффективность работы и более оперативно реагировать на обстоятельства», - уточнил Андрей Фокин.

Как сообщили в городской пресс-службе, служебный катер оборудован двумя каютами в рубке и пассажирском модуле. Максимальная скорость катера 28 км/ч. Водометный двигатель дает возможность катеру двигаться по мелководью и при необходимости может быть задействован в рамках межмуниципального и межведомственного сотрудничества.