​Алкоголики из Нижневартовска спалили квартиру // ФОТО

Пожар в двухкомнатной квартире в доме по улице Интернациональной в Нижневартовске произошел сегодня утром. На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 12 человек личного состава 5 ОФПС.

«В результате пожара в комнате повреждено половое покрытие, мебель, мусор, вся квартира закопчена продуктами горения. По словам пожарных это уже не первый случай возникновения пожара по данному адресу. В квартире проживают люди, ведущие антисоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртные напитки», - сообщили в 5 ОФПС.

На момент прибытия пожарных расчетов на балконе на восьмом этаже наблюдался дым. Дверь в квартиру была не заперта, хозяева на момент пожара отсутствовали. В одной из комнат происходило горение шкафа и разбросанного по квартире мусора.

Через 15 минут пожар был ликвидирован. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается. Никто не пострадал.