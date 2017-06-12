​В Ялте произошло ДТП с туристическим автобусом: среди пострадавших есть югорчане // ВИДЕО, ФОТО

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Крым. Недалеко от Ялты столкнулись пассажирский автобус и грузовая ГАЗель. В автобусе «Эталон» находились 27 человек, среди которых было пять детей.

На месте происшествия с помощью специального оборудования специалисты МЧС России провели операцию по деблокации пострадавшего водителя из деформированного автомобиля «Газель».

«Ялтинские спасатели оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры по эвакуации пострадавших и обеспечили тесное взаимодействие со службами экстренного реагирования», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

В результате ДТП, по последним данным, пострадало 20 человек. Среди них есть и югорчане. По данным пресс-секретаря УГИБДД по Республике Крым Натальи Кашкаровой, в ДТП травмы получили жители Нижневартовска. Также медицинская помощь потребовалась туристам из Москвы, Челябинска, Пензенской области и Республики Коми.