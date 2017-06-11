​В Нижневартовске вместе с животными сгорел зоомагазин // ФОТО

В Нижневартовске накануне днем произошел крупный пожар в магазине «Подвальчик». Он расположен в торговом квартале. Здесь располагался один из крупнейших в городе зоомагазинов.

«Первые подразделения прибыли к месту вызова через три минуты после поступившего сообщения. Внутри подвального строения, площадью 1100 метров квадратных, в котором находились магазины по продаже зоотоваров, кондитерских изделий и одежды, наблюдалось плотное задымление. Площадь пожара составляла 80 метров квадратных. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Огнеборцы немедленно приступили к тушению возгорания», - сообщили в ОФПС №5.

Как сообщили в пожарной охране, персонал магазинов до прибытия первых пожарных расчетов эвакуировались самостоятельно.

Тушение осложнялось плотным задымление внутри помещения и сложными конструктивными особенностями. В ходе проведения работ в зоомагазине были обнаружены животные без признаков жизни. В течение четырех часов последствия пожара были ликвидированы.

В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка магазинов, стеллажи, помещения закопчены по всей площади.

Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по факту пожара проводят проверку. Ущерб устанавливается. По предварительным данным причиной пожара могли стать неисправность электрооборудования и недостаток конструкций электрооборудования.