​В Нижневартовске Наталья Комарова отведала сладости, ковала подкову и вручала награды // ФОТО

В выходной день губернатор Югры Наталья Комарова продолжает рабочую поездку по востоку округа. Сейчас она находится в Нижневартовске и в первой половине дня посетила несколько площадок, работающих в рамках 42-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

Вблизи городской набережной, ставшей основным местом проведения мероприятия, впервые открылась выставка «Сладкая фантазия». Она проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 45-летия города. Местные предприятия пищевой промышленности представили свои кондитерские изделия: торты, пончики, пирожное, рулеты и многое другое. Губернатор округа отведала десерты и высоко оценила продукцию нижневартовских предприятий.

Следом за гастрономической выставкой Наталья Комарова посетила выставку декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Она также организована на набережной реки Обь и в этом году проходит уже в двадцатый раз.

Экспозиции выставки – это целая энциклопедия национальных традиций и культур. Мастера из Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Ельца, Липецка, Кургана, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Астрахани, Барнаула и Новосибирска демонстрируют свои лучшие изделия.

Наталья Комарова особо отметила мастеров художественной ковки из Нижневартовска и даже сама приняла участие в изготовлении подковы под чутким руководством опытного кузнеца.

Неотъемлемой частью выставки является проведение мастер-классов для детей и молодежи. Их цель – передача многовекового опыта подрастающему поколению. Встречи с мастерами, носителями различных культурных традиций, мотивируют детей и подростков на созидание, уверены организаторы экспозиции.

Жители и гости Нижневартовска смогут принять участие в мастер – классах по валянию из шерсти, изготовлению изделий на гончарном круге, кукол – скруток и куваток, оригинальных свистулек и браслетов из паракорта, луков и стрел. Для желающих пройдут просветительские лекции по истории происхождения и исполнительства на древних славянских инструментах камуз и варган.

Еще одной площадкой, которую посетила глава региона, стал Дворец искусств. Здесь состоялась церемония награждения сотрудников медицинских организаций Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса и других муниципальных образований, расположенных на востоке Югры. Открывая церемонию, Наталья Комарова отметила, что в этом году День медицинского работника проходит как часть мероприятий регионального Года здоровья, который призван повысить уровень качества здравоохранения в автономном округе, улучшить уровень жизни югорчан.