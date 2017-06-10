​Жители Нижневартовского района получат ответы на вопросы о соцобслуживании через Skype

Социальные службы осваивают интернет: в Нижневартовском районе для того, чтобы получить консультацию по вопросам соцобслуживания, достаточно выйти в Skype.

Как передает департамент общественных и внешних связей округа, районный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг накануне представил выставку инновационных социальных программ и проектов, направленных на социальное обслуживание населения. В рамках его участники рассказали о том, что теперь жители района могут не приходить на консультации в МФЦ, а звонить по Skype. Всю информацию о том, как это можно сделать, сообщают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения «Радуга» по телефону: 28-23-80 или специалисты по социальной работе в населенных пунктах, а также работники МФЦ Нижневартовского района по телефону: 28-10-55.