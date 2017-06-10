​Паводок в Нижневартовске будет отслеживать беспилотник

Беспилотный летательный аппарат «Фантом-4» будет отслеживать паводковую ситуацию в Нижневартовске, сообзает департамент общественных и внешних связей Югры.
Помимо этого, снимки и видеозаписи, сделанные с квадрокоптера, в дальнейшем могут пригодиться для привлечения нарушителей к ответственности — например, если «Фантом» захватит процесс разжигания огня в лесу.
За ситуацией, впрочем, будут следить не только с воздуха: до 15 сентября будут проходить рейдовые осмотры городских лесов — по два в неделю.
Город без наркотиков. О работе фонда — его руководители Андрей Кабанов и Тимофей Жуков // ONLINE 13 июня в 11:00