​Паводок в Нижневартовске будет отслеживать беспилотник

Беспилотный летательный аппарат «Фантом-4» будет отслеживать паводковую ситуацию в Нижневартовске, сообзает департамент общественных и внешних связей Югры.

Помимо этого, снимки и видеозаписи, сделанные с квадрокоптера, в дальнейшем могут пригодиться для привлечения нарушителей к ответственности — например, если «Фантом» захватит процесс разжигания огня в лесу.

За ситуацией, впрочем, будут следить не только с воздуха: до 15 сентября будут проходить рейдовые осмотры городских лесов — по два в неделю.