​Наталья Комарова: «Мне приятно завершить рабочий день на открытии «Самотлорских ночей»

Губернатор Югры Наталья Комарова прибыла в Нижневартовск. Сейчас она находится на стадионе «Центральный», где в эти минуты проходит церемония открытия 42-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

«Мне очень приятно завершить свой рабочий день здесь, в Нижневартовске на церемонии открытия фестиваля, посвященного 45-летию города. Нижневартовск – жемчужина нашего округа. Его Самотлор – наша гордость. Я вижу радостные и счастливые лица жителей, которые ждут праздника. У нас на Севере лето короткое, но дни летние длинные. И пусть тепло, которое накапливается в этот период, в период белых ночей, будет достаточно, чтобы мы прожили весь год до новой встречи», - сказала в интервью журналистам Наталья Комарова.

Добавим, что глава региона свой завтрашний рабочий день также проведет в Нижневартовске и примет участие в некоторых мероприятиях, которые состоятся в рамках фестиваля, а также проведет ряд встреч с депутатами и сотрудниками администраций столицы Самотлора и соседних муниципалитетов.

Также на фестиваль в Нижневартовск прибыл председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков, который поздравил ветеранов-первопроходцев с юбилеем города и началом четырехдневного праздника.