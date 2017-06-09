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​Гигантский букет и подарок появились на центральной улице Нижневартовска // ФОТО

Фото: www.n-vartovsk.ru
Фото: www.n-vartovsk.ru

В Нижневартовске улицу Ленина коммунальные службы украсили гигантским букетом и подарком. Это своеобразный презент жителям и гостям города к открытию 42-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», а также к 45-летию муниципалитета.

Как рассказал директор МУП «САТУ» Виталий Проскуряков, на центральных улицах города уже распустились тюльпаны. Их высаживали заранее – осенью. Всего зацвели около 5 тысяч цветков.

Новые композиции появились и на городской набережной. Они выполнены из искусственной травы. Такие украшения местные коммунальщики делают впервые.

«Мы продолжим украшать город, но уже после фестиваля «Самотлорские ночи». Сейчас все силы будут брошены на то, чтобы поддерживать чистоту в местах проведения мероприятий», - отметил в интервью siapress.ru Виталий Проскуряков.


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09 июня в 22:01, просмотров: 170, комментариев: 0


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