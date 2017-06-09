​Мегионские бизнесмены высадили в городе сирень

25 саженцев сирени высадили предприниматели Мегиона, передает департамент общественных и внешних связей Югры. Деревья были предоставлены Фондом поддержки предпринимателей Югры в рамках мероприятий Года экологии, объявленного в России в 2017 году.

Получившаяся аллея была названа в честь предпринимателей: она разбита в центре города, в сквере имени 500-миллионной тонны нефти. «Приятно, что не только индивидуальные предприниматели, но и организации откликнулись на наш призыв посадить сирень, — отметила председатель общественной организации содействия развитию предпринимательства в Мегионе Татьяна Глоба. — Например, в ООО«Зенит-Сервис» про акцию узнали из социальных сетей. Евгений Шушаков, начальник производственно-технического отдела позвонил, спросил, чем они могут помочь. Пришел на посадку вместе с сотрудниками».

Особо отмечается, что бизнес-сфера в Мегионе проявляет интерес благоустройству постоянно. В прошлом году, например, предприниматели оформили газон и клумбу в районе спорткомплекса «Олимп». «Когда сами делаем, то и дорожим этим больше, уже хочется беречь, — прокомментировал инициативы горожан глава города Олег Дейнека. — Спасибо, всем, кто организует подобные акции и участвует в них!»