​Наталья Комарова едет в Нижневартовск на «Самотлорские ночи»

В Нижневартовске сегодня стартует 42-ой фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Церемония открытия традиционно состоится на стадионе «Центральный». Он встретит вартовчан и гостей города отремонтированными трибунами, обновленным навесом, новым красочным оформлением. Творческие коллективы во время репетиций уже оценили сценическое покрытие, которое позволит и газон сохранить, и комфортно выступить на празднике.

Не исключено, что церемонию открытия вновь посетит губернатор Югры Наталья Комарова. Планируется, что в Нижневартовске она проведет последующие два дня во время которых примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля. Напомним, его организаторами являются администрация столицы Самотлора, Правительство ХМАО, а проводится он при поддержке ПАО «НК «Роснефть» и компании СИБУР.

Кроме того, глава округа оценит проекты социально-экономического развития Нижневартовска. Также Наталья Комарова проведет ряд рабочих встреч с депутатами и представителями администраций соседних муниципалитетов.