​В Нижневартовске на опасном перекрестке установят камеры видеонаблюдения

В Нижневартовске под прицелом видеокамер окажется перекресток улиц Ленина и Кузоваткина. Этот участок является одним из очагов аварийности.

«В прошлом году здесь произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек пострадали. С начала 2017 года уже зафиксировано два столкновения, в которых два человека получили травмы», - сообщил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Для оснащения перекрестка системой видеонаблюдения потребуется около двадцати камер. На их приобретение и установку из бюджетов округа и города выделено более 14 млн рублей. Так как данный вопрос касается безопасности вартовчан, заместитель главы города Николай Лукаш поручил соответствующим службам взять вопрос установки дополнительных камер на контроль, составить «дорожную карту» и регулярно отчитываться о ее выполнении. Закончить работы планируется до осени.

Добавим, сейчас за охраной правопорядка наблюдает свыше 240 камер. Система позволяет инспекторам ГИБДД в автоматическом режиме выявлять нарушителей Правил дорожного движения. В среднем за сутки выписывают 200-300 протоколов об административном правонарушении.