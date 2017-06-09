​В Правительстве Югры назвали размер материальных выплат погорельцам из Нижневартовска

Ситуацию с серьезным пожаром, который в четверг утром произошел в Нижневартовске, взяли на контроль в региональном правительстве. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям с восстановлением документов и оказать материальную помощь в связи с происшествием.

Семьям будет выделено по 25 тысяч рублей из муниципального бюджета и по 40 тысяч рублей по линии региональных органов социальной защиты. Дополнительно оказывается помощь в обеспечении одеждой, организовано питание.

Как сообщал siapress.ru ранее, пожар произошел в поселке Дивный. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в течение часа, в ходе тушения были обнаружены тела двух человек. В доме проживало 9 семей, 8 из них - в жилье муниципальной собственности. 30 человек были эвакуированы еще до приезда пожарных. В настоящее время 24 человека находятся в пунктах временного размещения. Как рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ринат Назмутдинов, жители сгоревшего дома, не имеющие других жилых помещений и проживающие на условиях социального найма, в рамках реализации жилищных программ получат жилье в капитальном исполнении.

Органами дознания рассматриваются две причины случившегося: неисправность электросети и неосторожное обращение с огнем. В результате пожара два человека погибли.