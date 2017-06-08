​Власти Нижневартовска помогут погорельцам: предоставят временное жилье и восстановят документы // ФОТО

Жителям, которые пострадали в результате пожара, произошедшего в поселке Дивный, окажут всестороннюю помощь. Такое поручение дал всем профильным ведомствам администрации города глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Как рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ринат Назмутдинов, жители сгоревшего дома, не имеющие других жилых помещений и проживающие на условиях социального найма, будут расселены в жилье маневренного фонда. Затем, в рамках реализации жилищных программ, они получат жилье в капитальном исполнении.

Напомним, сегодня утром в поселке Дивный сгорел одноэтажный дом на улице 14. В нем проживали, по уточненным данным, 23 человека. В тушении возгорания участвовали 20 спасателей и шесть единиц техники. В результате пожара погибли два человека. Причины происшествия в настоящее время устанавливают дознаватели.

На место пожара прибыли все экстренные службы и глава города. Было принято решение оперативно провести встречу в департаменте ЖКХ с семьями, оставшимися без крова. Им окажут помощь по восстановлению документов, предложат продукты питания и необходимые вещи, а также они могут рассчитывать на материальную помощь из окружного и городского бюджетов. О том, как ее получить, вартовчанам рассказали специалисты управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего в Нижневартовске 276 домов деревянного исполнения, признанные непригодными для проживания. Ежегодно в рамках окружной и городской программ в городе сносится 30 домов – в новые квартиры переселяются 230 семей. Дом, который разрушился в результате возгорания, планировался к сносу в 2023 году.