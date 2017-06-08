​Крупный пожар в Нижневартовске: более 30 человек остались без дома, двое погибли // ФОТО

В Нижневартовске сегодня около шести часов утра произошел крупный пожар. Сообщение на центральный пульт спасателям поступило из поселка Дивный, где на улице 14 загорелся одноэтажный жилой деревянный дом.

«По предварительным данным в доме проживали более 30 человек. Жильцы самостоятельно эвакуировались из квартир. На момент прибытия отделений 5 отряда федеральной противопожарной службы дом был охвачен огнем с выходом пламени на кровлю. Была угроза распространения огня на соседние жилые дома. Пожарные организовали охлаждение рядом стоящих строений», - сообщили siapress.ru в пресс-службе 5 ОФПС.

В результате происшествия дом поврежден на площади 300 метров квадратных. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек. Информация о погибших сейчас уточняется. Предварительно со слов соседей в квартире №4 распивали спиртные напитки. На данные момент проводится разборка конструкций. По факту пожара проводится проверка.