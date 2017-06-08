​В Нижневартовске импортные товары продавали с нарушением: вмешалась прокуратура

Сотрудники прокуратуры Нижневартовска провели проверку исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности. Во время мероприятия, которой состоялось по заданию регионального контролирующего ведомства, были выявлены нарушения: на ярлыках отсутствовала информация на русском языке, не указана дата изготовления и состав сырья, нет единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Как сообщили в прокуратуре столицы Самотлора, так же в маркировке товара отсутствовала информация о наименовании изготовителя и его юридический адрес, не была предоставлена сопроводительная документация, в которой должны содержаться сведения о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии реализуемых товаров.

По выявленным нарушениям 10 местным индивидуальным предпринимателям внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства.