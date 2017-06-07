Авиакомпания «ВИМ-Авиа» передумала отменять чартерные рейсы из Нижневартовска в Анталью. На сайте перевозчика обновили список направлений, по которым полеты осуществляться не будут. Перечень городов существенно сократился.

По данным siapress.ru, сегодня утром самолет ВИМ-Авиа отправился с югорчанами в Турцию. Правда, вылет рейса был задержан: вместо запланированных 5 часов 30 минут лайнер отправился в 7 часов 10 минут. Перевозчик осуществлять рейсы будет по средам и пятницам.

Напомним, ранее авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении на 12,8% чартерных рейсов. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.