​За продажу алкоголя детям продавца из Нижневартовска оштрафовали на 55 тысяч рублей

В Нижневартовске вынесен приговор в отношении продавца, которого обвиняли в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

«Подсудимая в августе 2016 года в продуктовом магазине продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию. За данное правонарушение продавец была привлечена к административной ответственности», - уточнили в ведомстве.

Несмотря на то, что женщину уже вызывали в суд, должного урока она для себя не сделала и в феврале этого года вновь реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки подросткам. В этот раз полицейские возбудили в отношении вартовчанки уголовное дело. Приговором мирового судьи виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.