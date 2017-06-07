​Вартовчанка изрезала своего мужа во время пьянки

В Нижневартовске 26-летняя жительница города может провести в тюрьме два года за излишнюю вспыльчивость. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Обвинительный акт уже утвержден прокурором города, материалы уголовного дела направлены в суд.

«Органами предварительного расследования установлено, что женщина в феврале 2016 года, в ходе совместного распития алкогольных напитков со своим супругом, в результате возникшей ссоры, высказала в его адрес угрозу убийством и нанесла несколько ударов ножом, причинив потерпевшему колото-резаные раны», - сообщили в прокуратуре Нижневартовска.

Добавим, что в ходе расследования женщина призналась в совершении указанных преступлений.