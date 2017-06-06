​Медведь вышел к дачникам в Нижневартовском районе

Вартовчане, которые накануне уехали на свои дачные участки, расположенные в садово-огородническом товариществе «Тампонажник», встретились с медведем. Косолапый пришел к ним из ближайшего леса в поисках пропитания. К счастью, никто из людей не пострадал.

Это уже не первый случай, когда медведи выходят к людям. В мае аналогичная ситуация произошла на одном из объектов Самотлорского месторождения. Тогда хозяин леса чуть не съел собаку.