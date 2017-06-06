​Уральскому банку, закрывшему свой офис в Нижневартовске, Fitch прогнозирует дефолт

Международное агентство Fitch понизило рейтинг закрывшему свой офис в Нижневартовске «Уралтрансбанку» с оценки В– до ССС. При этом уральской финансово-кредитной организации присвоен статус «Негативный». Это означает возможный дефолт.

«В апреле банк нарушил минимальные требования к основному капиталу, что, по российскому законодательству, может привести к регулятивным ограничениям. По данным менеджмента, Центральный банк России («ЦБ РФ») предоставил Уралтрансбанку разрешение на отступление от требований до конца августа для улучшения позиции капитала», – говорится в сообщении Fitch Ratings.

Как уточняют аналитики агентства, банк планирует достичь улучшения путем продажи некоторых проблемных кредитов по цене, выше их чистой балансовой стоимости. Однако, по мнению Fitch, существует значительная неопределенность на краткосрочную перспективу относительно способности «Уралтрансбанка» восстановить соблюдение требований на устойчивой основе с учетом несколько оптимистичных допущений банка относительно планируемой продажи проблемных кредитов, убыточной деятельности и слабого качества активов.

Как сообщал siapress.ru ранее, правление банка приняло решение закрыть операционный офис в Нижневартовске. Клиентам был предоставлен выбор: либо обслуживаться в «Запсибкомбанке», либо сотрудничать с офисом в Сургуте, который продолжает свою деятельность.