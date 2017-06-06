​В Нижневартовске по факту нарушения сдачи госэкзамена проводится уже третья проверка

В Нижневартовске более 120 выпускников девятых классов будут повторно сдавать экзамен по русскому языку. Все потому что во время экзамена, который состоялся на прошлой неделе, один из технических специалистов допустил оплошность, в результате которой ребята писали изложение по тексту прошлого года. Ошибку заметили только в региональном центре при проверке работ.

«Когда о данном факте стало известно, то департаментом образования Нижневартовска была проведена проверка. Затем служебное расследование проводилось служебное расследование по поручению главы города Василия Тихонова. Сейчас в пункте проведения экзамена проводит проверку региональный Обрнадзор», - сообщила корреспонденту siapress.ru директор департамента образования Нижневартовска Ольга Козлова.

По ее словам, девятиклассники, оказавшиеся заложниками в этой ситуации, сдадут экзамен в резервный день – 20 июня. До этой даты в образовательных организациях города состоятся дополнительные консультации, также будут задействованы школьные психологи, которые помогут подготовиться ученикам к пересдаче.

Как ранее сообщал siapress.ru, по поручению заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова, в отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного воздействия. В частности, директору департамента образования администрации города Нижневартовска и директору образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, объявлен выговор за отсутствие должного контроля при организации работы. Технический специалист, по вине которого произошло нарушение, уволен.