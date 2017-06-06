​В Нижневартовске по факту нарушения сдачи госэкзамена проводится уже третья проверка

В Нижневартовске более 120 выпускников девятых классов будут повторно сдавать экзамен по русскому языку. Все потому что во время экзамена, который состоялся на прошлой неделе, один из технических специалистов допустил оплошность, в результате которой ребята писали изложение по тексту прошлого года. Ошибку заметили только в региональном центре при проверке работ.
«Когда о данном факте стало известно, то департаментом образования Нижневартовска была проведена проверка. Затем служебное расследование проводилось служебное расследование по поручению главы города Василия Тихонова. Сейчас в пункте проведения экзамена проводит проверку региональный Обрнадзор», - сообщила корреспонденту siapress.ru директор департамента образования Нижневартовска Ольга Козлова.
По ее словам, девятиклассники, оказавшиеся заложниками в этой ситуации, сдадут экзамен в резервный день – 20 июня. До этой даты в образовательных организациях города состоятся дополнительные консультации, также будут задействованы школьные психологи, которые помогут подготовиться ученикам к пересдаче.
Как ранее сообщал siapress.ru, по поручению заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова, в отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного воздействия. В частности, директору департамента образования администрации города Нижневартовска и директору образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, объявлен выговор за отсутствие должного контроля при организации работы. Технический специалист, по вине которого произошло нарушение, уволен.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00