​ВИМ-Авиа отменила свои чартеры из Нижневартовска в Турцию

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о сокращении чартерных рейсов и назвала те маршруты, полеты по которым выполняться не будут. В списке – более 20 направлений, среди которых оказался и Нижневартовск.

«C 5 июня будет отменен чартерный рейс НН 9162/9161 с 6 июня по 6 октября (вторник, пятница) Анталия/Нижневартовск.Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», - говорится в сообщении перевозчика.

Как сообщал siapress.ru ранее,авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о сокращении на 12,8% чартерных рейсов. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.