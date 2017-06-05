​На фестивале «Самотлорские ночи» будут работать несколько новых тематических площадок

В рамках 42-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» откроют несколько новых тематических площадок. Их готовность проверили в ходе выездного совещания организаторы мероприятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Традиционно территория города будет разбита на несколько фестивальных площадок. На берегу Комсомольского озера запланированы спортивные мероприятия, а также праздник «Сабантуй», на улице Дружбы Народов состоится одноименный праздник: горожане узнают о культуре и традициях разных национальностей, представители которых проживают в Нижневартовске. На площади Нефтяников АО «Самотлорнефтегаз» организует мероприятие «Город твоих побед». Кроме того, дочернее предприятие НК «Роснефть» традиционно оказывает активную поддержку фестивалю.

«Основной площадкой для проведения праздников станет городская набережная. Она будет задействована на протяжении всех фестивальных дней, - отметили организаторы мероприятия. - Учреждения культуры и спорта готовят ряд новых мероприятий. Так, например, жители и гости города смогут сыграть в гигантское домино (размер каждой игровой плитки составляет один метр), создадут и разукрасят миниатюрный город (для него уже готовят фигуры из фанеры), примут участие в квесте, основанном на принципах настольной игры «Монополия» и посвященном 45-летию Нижневартовска».

Во время фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» также состоится подведение итогов конкурсов «45 комплиментов городу» и «45 секунд о Нижневартовске», организованных ДК «Октябрь» и приуроченных к юбилею муниципалитета.

Напомним, в этом году на церемонию открытия фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» не будут распространятся пригласительные билеты. Входной документ, после проведенного голосования, можно будет приобрести в кассе Дворца искусств с 1 июня (касса работает с 12 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов, телефон для справок 24-31-70). Стоимость билета составит 200 рублей.