​В Нижневартовске на фестивале «Самотлорские ночи» выступит арт-группа «Ларго»

Организаторы 42-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске объявили о том, кто приедет на закрытие четырехдневного мероприятия. Бесплатно на сцене, которая будет размещена на набережной р. Обь, выступит победитель проекта «Битва хоров» - арт-группа «Ларго».

Кстати, на стадионе «Центральный» уже приступили творческие коллективы к церемонии открытия фестиваля. Подрядчики ранее обновили навес, посадочные места, а также заменили 180 кв.м. мраморной плитки. На футбольном поле, чтобы сохранить искусственный газон, установят специальные настилы. В дальнейшем на них разместят сценические площадки. В этом году их будет три и каждую задействуют в торжественном событии. По замыслу режиссера, в сценарии церемонии отразят главное событие этого года – 45-летие Нижневартовска. Творческие коллективы уже сегодня приступят к репетициям.