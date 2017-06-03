​В Нижневартовске появится собственный завод по производству асфальта

В Нижневартовске нашлись инвесторы, которые будут строить завод по производству асфальта. Об этом глава города Василий Тихонов сообщил во время деловой встречи с молодыми предпринимателями. По словам градоначальника, необходимые переговоры уже состоялись.

«Асфальт сейчас мы возим из Сургута. И когда я начал вникать в вопросы ремонта дорог, его объёмов, то только потому, что асфальтового завода нет в городе. Мы договорились с предпринимателями, что уже в этом году завод будет построен по тем объемам, которые необходимы нашему городу», - отметил Василий Тихонов.

Он также подчеркнул, что главная цель – увеличить объем ремонта дорожного ремонта, а также сохранить качество и внедрять новые технологии.

Добавим, в Нижневартовске уже стартовала ремонтная кампания. Уже сейчас работы ведутся на улице Маршала Жукова. Привести в порядок городские магистрали муниципалитету помогают окружные власти и компания «Роснефть».