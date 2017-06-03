1 июня в Нижневартовском районе стартовала летняя оздоровительная кампания. Организованным отдыхом будут охвачены более семи с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В первый день лета в
Нижневартовском районе начали работу
23 лагеря с дневным пребыванием детей в
учреждениях образования, культуры,
спорта и социальной защиты. Всего на
территории района, кроме лагерей с
дневным пребыванием детей, будут работать
два лагеря труда и отдыха, восемь
палаточных лагерей, один загородный -
«Лесная сказка». Кроме того, на протяжении
четырех лет организуется работа районного
лагеря палаточного типа «Школа мужества».
Также летом подростки и молодежь будут привлечены к временной трудовой занятости. 140 жителей района от 14 до 17 лет смогут отдохнуть и потрудиться в лагерях труда и отдыха пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00