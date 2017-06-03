1 июня в Нижневартовском районе стартовала летняя оздоровительная кампания. Организованным отдыхом будут охвачены более семи с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В первый день лета в Нижневартовском районе начали работу 23 лагеря с дневным пребыванием детей в учреждениях образования, культуры, спорта и социальной защиты. Всего на территории района, кроме лагерей с дневным пребыванием детей, будут работать два лагеря труда и отдыха, восемь палаточных лагерей, один загородный - «Лесная сказка». Кроме того, на протяжении четырех лет организуется работа районного лагеря палаточного типа «Школа мужества».

Также летом подростки и молодежь будут привлечены к временной трудовой занятости. 140 жителей района от 14 до 17 лет смогут отдохнуть и потрудиться в лагерях труда и отдыха пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск.